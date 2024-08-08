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Giriş Tarihi: 8.8.2024 18:07

Bakan Fidan, Suriyeli heyetle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi.

DHA
Bakan Fidan, Suriyeli heyetle görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Toplantıda, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu, Suriye'de 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak anlamlı, gerçekçi diyalog ve müzakere çabalarına ülkemizin desteği yinelendi" denildi.

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Bakan Fidan, Suriyeli heyetle görüştü
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