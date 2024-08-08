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Giriş Tarihi: 8.8.2024 17:41

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayisindeki işbirliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini vurguladı.

Erdoğan, Arnavutluk'ta FETÖ'nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu, örgütün Arnavutluk'taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti.

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Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü
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