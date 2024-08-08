Bekir Önal son yolculuğuna uğurlandı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal dün son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir hastanede tedavi gören ve önceki gün vefat eden Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın cenazesi, Eyüp Sultan Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı cenaze töreninde eski Hazine ve Maliye Bakanı, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.