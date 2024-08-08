CHP’li belediyeler kent konseylerinde zulüm düzeni kurdu!

Bakırköy Kent Konseyi üzerinde otorite kurmak isteyen CHP'li Bakırköy Belediyesi, ilçeyi birbirine kattı. Mevcut konsey başkanına "çekil" çağrısı yapıp tehditler savurduğu iddia edilen belediye başkan yardımcıları, konsey binasının kapısını da kırdırarak kilidi değiştirdi. CHP yönetimindeki Söke, Milas, Üsküdar, Adalar, Şişli, Buca, Nilüfer ve Kadıköy'de de kent konseylerine yönelik benzer baskıların ortaya çıktı.
KERİMOĞLU'NA YAKIN OLANLAR HEDEFTE
Yerel seçimler sonrası konsey yönetimi olarak mayıs ayında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunduklarını ve gelecek çalışmalara yönelik son derece verimli bir toplantı yaptıklarını dile getiren Bakırköy Kent Konseyi Başkanı Halim Kızılırmak, aradan birkaç gün geçtikten sonra tam tersi bir muameleye maruz kaldıklarını belirtti. Eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na yakın oldukları iddiasıyla kendilerinin saf dışı bırakılmak istendiğini dile getiren Kızılırmak, yaşadıkları sıkıntılı süreci SABAH'a anlattı.
BASKILAR SİSTEMATİK HAL ALDI
Ovalıoğlu ile görüştükten 3 gün sonra belediyenin yeni kent konseyi yönetimini belirlemek için genel kurul çağrısına çıktığını belirten Kızılırmak, "Belediye Meclis Üyesi Kenan Şahin, eski belediye başkanı ile çalışmış kimseyi burada bırakmayacaklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Cemalettin Özdemir, 'Sizi sildik. Artık kent konseyi yok. Biz yenisini kuracağız' dedi. Diğer başkan yardımcısı Ali Rıza Akyüz, 'Bu işten vazgeç, aday olma' şeklinde konuştu. Güvenlik eliyle bizi kendi binamıza sokmamaya kalktılar. 2 hafta önce ise bina kapısının kırılarak kilidin değiştirildiğini öğrendik. Suç duyurumuzu yaptık" bilgisini paylaştı.
OLAY MAHKEMELİK OLDU
29 Haziran'da genel kurulu topladıklarını ve yeniden başkan seçildiğini dile getiren Kızılırmak, "1 gün sonra da belediye kendince genel kurulu toplayıp kendi istedikleri ismi başkan seçtirdiler. Şu an çift başlı bir durum var. Mahkeme süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.
SADECE BAKIRKÖY DEĞİL
Bağımsız bir yapı olan kent konseyleri, belediyelere danışmanlık görevini üstleniyor. CHP'li belediyelerin birçok ilçede benzer sıkıntıları mevcut kent konseyi yönetimlerine yaşattığını dile getiren Kızılırmak, "Örnek olarak Söke ve Milas ilk akla gelen ilçeler. Aynı sorunu Üsküdar Kent Konseyi de yaşadı. Buca, Adalar, Şişli, Nilüfer ve Kadıköy gibi ilçelerde de sıkıntılar devam ediyor" dedi.