CHP’li belediyeler kent konseylerinde zulüm düzeni kurdu!





OLAY MAHKEMELİK OLDU

29 Haziran'da genel kurulu topladıklarını ve yeniden başkan seçildiğini dile getiren Kızılırmak, "1 gün sonra da belediye kendince genel kurulu toplayıp kendi istedikleri ismi başkan seçtirdiler. Şu an çift başlı bir durum var. Mahkeme süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

SADECE BAKIRKÖY DEĞİL

Bağımsız bir yapı olan kent konseyleri, belediyelere danışmanlık görevini üstleniyor. CHP'li belediyelerin birçok ilçede benzer sıkıntıları mevcut kent konseyi yönetimlerine yaşattığını dile getiren Kızılırmak, "Örnek olarak Söke ve Milas ilk akla gelen ilçeler. Aynı sorunu Üsküdar Kent Konseyi de yaşadı. Buca, Adalar, Şişli, Nilüfer ve Kadıköy gibi ilçelerde de sıkıntılar devam ediyor" dedi.