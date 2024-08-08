DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı İpek istifa etti

Kızıltepe Belediye başkanı Zeyni İpek, sosyal medyada kendisi ile ilgili yayınlanan içeriklerle ilgili DEM Partisi Genel merkezi tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmasının ardından ilk kez açıklamada bulundu. İpek, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'in sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından kendisi hakkındaki iddialar ve partisi tarafından açılan disiplin soruşturması ile ilgili olarak bir hafta sonra sessizliğini bozarak konuyla ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu.

İpek tarafından yapılan açıklamada: "Değerli Kızıltepe halkı; bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partime zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Belediye başkanlığı seçim sürecinde Zeyni İPEK olarak Kızıltepe halkına, hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum. Şehrimizin daha öncelikli ve daha hayati sorunlarına birlikte çözüm arayacağımız bu süreçte hepinizin sunacağı destekle güzel bir Kızıltepe yaratacağımızı umut ediyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ediyorum."

DEM PARTİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine 1 Ağustos 2024 tarihinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Mardin'in Kızıltepe ilçesi Belediye başkanı Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurmuştu.

DEM Parti'nin konuyla ilgili yayınladığı açıklamasında, "Kızıltepe Belediye Eşbaşkanımız Zeyni İpek'e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'muza ulaşan şikâyet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kısa sürede sonuçlandırılacak olan disiplin soruşturmasının sonuçları kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır." ifadelerine yer vermişti.