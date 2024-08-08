Eski HDP’li yöneticilere PKK’ya üye olma gerekçesiyle dava

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında tutuklanan eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan ve il yöneticisi Berna Çelik hakkında, örgütün hiyerarşik yapılanmasına dahil oldukları, başkanlığı örgütsel eylem ve faaliyetlerde kullandıkları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Altan'a dair "örgütün onayıyla HDP il eş başkanı seçildiği, partiye gelen gençlerle görüşme yaparak kırsal alana katılma yönünde telkinlerde bulunduğu, bina içerisinde ve dışında yapılan etkinliklerde ağzını ve burnunu kapatarak maskeli katıldığı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşleri için düzenlenen toplantılarda yer aldığı, aracında çok sayıda örgüte ilişkin doküman bulunduğu" bilgileri yer aldı.

İddianamede Berna Çelik'in de örgütün sözde kadın yapılanmasının faaliyetleri kapsamında geçmişte eyleme katıldığı tespitine yer verildi.

Çelik hakkındaki tanık ifadelerinde "KCK Ege bölge sorumlusu olduğu, örgütün yurt dışı üyeleri ile birebir irtibatı bulunduğu, örgüt yönetiminin talimatıyla eş başkan seçildiği, gençleri kırsal alana katılmaları yönünde telkinlerde bulunduğu, yönetimin uzun süredir İzmir'de büyük çaplı bir eylemin olmadığını Çelik'e söylediği" beyanları kaydedildi.

- ÖRGÜT ÜYELERİ POLİSLERİ TAKİP ETMİŞ

Tanık beyanlarında ayrıca HDP'nin basın açıklamalarında örgüt üyelerinin polislerin videolarını çektiği, bu videoları HDP binasında inceleyerek polisleri sosyal medyada bulmaya çalıştıkları, basın açıklamasının görüntüsünü alan polis memurunun evini tespit ederek zarar vermek için uğraştıkları, bir keresinde basın açıklamasında milletvekillerinden birini polisle tartışırken durduran sivil kıyafetli polisi bir yere kadar takip ettikleri, daha sonra gözden kaybettikleri ifadeleri bulundu.

İddianamede, Çelik'in örgüt adına katıldığı basın açıklamalarına tek tek yer verilirken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek amacıyla yürüyüş tertiplediği, silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem yapılan kişilerle arasında para alışverişi yaptığı kaydedildi.

Çelik'in ev aramasında örgütle ilişkisine dair dokümanlar ele geçirildiği, HDP İzmir İl Başkanlığı'nda da çok sayıda yasaklı yayın, terör örgütünü simgeleyen sözde bayrağın bulunduğu iddianamede ifade edildi.

Cumhuriyet savcısının şüphelilere ait değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin, PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne katıldıkları, örgütün hiyerarşik yapılanmasına dahil oldukları, ideolojisini benimsedikleri, HDP İzmir İl Başkanı olarak görevlendirildikleri, HDP İzmir İl Başkanlığı'na gelen genç yaştaki birtakım kişilerin örgütün kırsal yapılanmalarına katılmaları için ikna ettikleri ve silahlı terörist olmasını sağladıkları, örgütsel talimatlara uyarak birçok toplantı ve gösteri düzenledikleri, örgütün yayın organlarında belirttiği örgütün stratejisine ilişkin konuların Türkiye gündeminde yer etmesi için yoğun bir şekilde örgütsel faaliyet ve etkinliklerde bulundukları ve bu eylemleri ile ayrı ayrı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

Altan ve Çelik hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca Altan'ın MLKP silahlı terör örgütünün cebir, tehdit, şiddet içerir eylemlerini övdüğü, özendirdiği ve teşvik ettiği gerekçesiyle "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da ceza istendi.

Vedat Çınar Altan, Berna Çelik ve Buca İlçe Başkanı Nihat Türk, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 6 Ekim'de İzmir'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde, HDP İl ve İlçe Başkanlıklarında yapılan aramalarda, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ait posterler, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, yasaklaması ve toplatması bulunan terör örgütü propagandası içeren çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale ele geçirilmişti.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanan Nihat Türk, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.