Hatay’da 100 okulun açılışı yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik karalama kampanyasını yalan bilgilerle bu kez Hatay'da sürdürdü. MEB tarafından, devlet-millet el ele vererek bir buçuk yılda 100 okulun açılışı yapıldığı halde CHP'li Özçağdaş, "210 okul yıkılmış ama açılışını yaptıkları bir okul bile yok" diyerek algı yapmaya çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca depremlerin ardından 2023'te Hatay'da 68 adet hafif çelik ve betonarme okul tamamlanarak açılışı yapılırken 2024'te ise 32 hafif çelik ve betonarme okul tamamlanarak açılışlarının yapıldığı öğrenildi. Ayrıca şu an MEB tarafından 106, hayırseverler tarafından ise devam eden 31 okul inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Güçlendirme kapsamında ise 180 okulun tahkiki yapılarak güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra Aralık 2024 itibarıyla bitirilmesi hedefleniyor.