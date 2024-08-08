İSKİ’nin borcu 5 yılda yüzde 4 bin 790 arttı: İflasın faturası vatandaşa çıktı

HP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 5 yılda İSKİ'yi batırdı. İSKİ'nin borçları yüzde 4 bin 790 oranında artarak 16 milyar 799 milyon 443 bin 860 liraya yükseldi. Ortaya çıkan astronomik borç ise fatura okuma gün sayısı hilesiyle vatandaşların üzerine yıkılıyor.İBB kuruluşu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yasal sınırı olan 30'u aşarak 40 ve üstü gün üzerinde okuma süresiyle fatura kesimine devam ediyor. Son ödeme günü temmuz ayının son günleri ile ağustos ayının ilk haftası olan faturaların çoğunlukla bin TL ve üstünde gelmesine ise İstanbullular tepki gösteriyor.Birçok vatandaş, tatilde veya evlerinden uzakta oldukları halde gelen faturalarla soyulduklarını belirterek, faturalara itiraz ediyor. Ancak kurum itirazları işleme aldığını belirtse de 1 hafta içinde gönderdiği cevapla faturalandırmada hata olmadığını belirterek itirazları reddediyor. Mayıs ayında su birim ücretlerine yapılan yüzde 36 zam ile yüzde 85'lik kesimin kullandığı aylık 15 metreküpe kadar kullanım ücreti 32,28 TL olmuştu. Ancak 40 günü aşan okuma gün sayısı ile bu vatandaşların aylık kullanım metreküp miktarı 31 metreküpü aşıyor ve metreküp birim fiyatı 71,10 TL üzerinden hesaplanıyor. Atıksu bedelinin de eklenmesiyle de kesilen faturalar bin TL'nin üstüne çıkıyor.İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar, İSKİ'nin suya son 5 yılda yüzde 800 zam yaptığını kaydetti. İSKİ'nin, 2018'de hiç borcu yokken borcun 2023 yılı sonunda 16 milyar 799 milyon 443 bin 860 liraya yükseldiğini aktaran Kaynar, "5 yılda İSKİ'nin borcu yüzde 4 bin 790 oranında artmış. Ekrem İmamoğlu, İBB mazbatasını aldığında 1 metreküp su 4 liraydı. Bugün ise en düşük tarifede su 32,28 lira. 'Suyu bedava yapacağız' diyenler, 5 yılda yüzde 800 zam yaparak suyu 4 liradan 32,28 liraya çıkardı" dedi.