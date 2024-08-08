Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Anıtkabir’i ziyaret etti

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen İbrahimovic, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

İbrahimovic, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan İbrahimovic, deftere şunları yazdı:

"Resmi ziyaretim kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve modern cumhuriyetin temellerini atarak 20'inci yüzyılın önemli liderlerinden birisi haline gelen Atatürk'ün mezarını ziyaret etmek benim için bir onurdur. Türkiye her alanda inanılmaz bir gelişme gösteriyor. Kendisinin 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözü bugün de geçerliliğini koruyor, ilk resmi ziyaretimde Ankara'yı tercih etmemin sebebi de bizim Avrupa Birliği üyelik yolunda Türkiye ile güçlü ve dostane ilişkilerimizi vurgulamaktır. Türkiye ve Karadağ sonsuza kadar dost kalacaktır."