Kırşehir şehidini uğurladı: Pençe Kilit şehidi toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kılınan cenaze namazı ve törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Fatih Camiinde kılınan cenaze namazına Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Erdoğmuş, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehidin ağabeyi Muhammed Alp (30), yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oğlunun şehit haberini alan ve kalp krizi geçiren anne Bahriye Kaygusuz, anjiyo olduğu Yozgat Şehir Hastanesi'nden oğlunun cenazesi için 5 saatlik izin alarak cenazeye sedyeyle getirildi. Alp'in naaşı Bağlarbaşı mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.