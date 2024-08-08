Pençe Kilit’ten acı haber

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görev yapan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp (25), bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu. Kırşehir'in Çiçekdağı ilçe nüfusuna kayıtlı olan şehidin memleketinde yas var. Çiçekdağı ilçesinde yaşayan anne Bahriye Kaygusuz acı haberle yıkıldı. Aile, bekâr olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Ömer Alp'in ise 2021 yılında pandemi döneminde koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, Çiçekdağı ilçesinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.