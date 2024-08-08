Haberler Gündem Haberleri Türkiye'de eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı tutuklandı
Giriş Tarihi: 8.8.2024 10:38

Türkiye'de eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı tutuklandı

Kilis’te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında eylem arayışında oldukları ileri sürülen 3 DEAŞ'lı tutuklandı.

İbrahim GÜNEŞ
Türkiye’de eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ’lı tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyonel faaliyette; yakalanan 3 şahıs Adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü olarak; İlimizde DEAŞ Terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'de eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA