Türkiye’de eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ’lı tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyonel faaliyette; yakalanan 3 şahıs Adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü olarak; İlimizde DEAŞ Terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir.