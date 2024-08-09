Bakan Fidan: Tüm dünya soykırım davasına katılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fidan açıklamasında, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekti. Lahey'de yargılanan İsrail'e yönelik dünyaya çağrı yapan Fidan, "Tüm dünya soykırım davasına katılmalı." dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

İsrail hükümetinin durdurulması gerekiyor. İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağıdır. Dünyayı İsrail soykırım davasına müdahil olmaya davet ediyoruz. Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalı. Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermeli.