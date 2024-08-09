‘Bir ayda 2 terör eylemi engellendi’

İstanbul Valisi Davut Gül, il genelindeki 7 aylık asayiş ve jandarma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki toplantıda Gül'e, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu eşlik etti. Son bir ayda İstanbul'da biri bombalı, biri de silahlı 2 terör olayının engellendiğine dikkat çeken Gül, şunları kaydetti: "Bu yılın ilk 7 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 336 operasyonda 4 bin 887 şahıs yakalandı, 447'si tutuklandı, 483 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sadece son bir ayda PKK/KCK'ya 43, FETÖ'ye 61, dini istismar eden terör örgütlerine 94, sol terör örgütlerine 7 operasyon düzenlendi. 413 şahıs yakalandı, 52 şahıs tutuklandı, 60 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kararlı mücadelemiz ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde biri bombalı biri silahlı olmak üzere 2 terör eylemi engellendi. Terörizmin finansmanı için kullanılan 8 milyon 400 bin TL ele geçirildi."