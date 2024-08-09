CHP’li başkan kreşlere yüzde 500 zam yaptı

Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, geçmiş dönem belediye başkanı AK Partili Fatih Mehmet Kocaispir tarafından küçük çocukları bulunan ailelere maddi anlamda destek olmak için açılan kreşlere yüzde 500 zam yaparak aylık 7 bin 500 lira yaptı. Meclis tarafından onaylanan karara çocuklarını Yüreğir belediyesinin kreşlerine gönderen aileler büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Kreş ücreti tam bir sosyal belediyecilik örneği ile 1250 TL idi. Şimdi yeni yönetim ücreti 7500 TL'ye çıkardı. Bu nasıl insanlık? Yüzde 500 zam yapılır mı? Hiç mi vicdan yok" diyerek tepkigösterdi.Temmuz ayı meclis oturumunda Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi ile PTT Evleri Hanım Sabuncu Kreşi öğrenci aidat ücretlerini 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 7.500 TL olarak olmasına oy çokluğuyla karar verildi. CHP'li Başkan Ali Demirçalı'nın imzasını taşıyan ve yüzde 500 yapılan kreş ücretleri 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak. Yüreğir Belediyesi'nin Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Yaşar Turan da sosyal medya hesabından, "Yüreğir belediyesi bünyesinde bulunan mevcut 2 kreşimiz ve 31 Mart'ta yüzde 70'i tamamlanan olan 3. kreşimizin ücretleri 1.250 TL iken red oylarımıza karşılık 7.500 TL'ye yükseltilerek hemen hemen piyasada bulunan özel kreş fiyatlarını geçti" paylaşımında bulundu. Yüreğir ilçesinde AK Partili başkan, evlenmek isteyen gençlere düşük fiyatlarla kiralanan kına konakları ücretlerine CHP'li belediye tarafından fahiş fiyatla zam yapılmıştı. Kına yapılacak konakların kira ücreti Cumhur İttifakı üyelerinin ret oyuna rağmen Yüreğir ilçesinde yaşayan vatandaşlar için 15 bin TL ilçe dışında yaşayanlar için ise 30 bin TL'ye yükseltmişti.