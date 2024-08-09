Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılışını yarın Başkan Erdoğan yapacak

Adana Çukurova Uluslararası Havalimanında seferler 11 Ağustos'ta başlayacak. Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanından 25 yılda Hazine'ye 297 milyon Euro kira bedeli getirisi sağlanacak. Adana, Mersin bölgesinin en büyük havalimanı olan ve 800 hektar alan üzerine inşa edilen havalimanına en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş yapabilecek. Havalimanı 3 bin kişiyi e istihdam sağlayacak. Havalimanında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açacağımız ülkemizin 58. havalimanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ülkemizin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

'Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak' hedefiyle hareket ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla birlikte 26'dan 58'e çıkarıyoruz. 2053 hedeflerimiz kapsamında da aktif havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık" diye konuştu.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgesel olması niteliğiyle havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Çukurova bölgesinin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacak. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova bölgemizin artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Çukurova Havalimanı Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacak" şeklinde konuştu. Havalimanının yapımı devam etmekte olan 'Mersin-Adana-Osmaniye Gaziantep Hızlı Tren Yolu Hattı'yla entegre olacak demiryolu bağlantısı üzerinde ise çalışmalarını yoğunlaştırdıklarına dikkat çeken Uraloğlu, "Tüm inşa çalışmalarımızı da 2026 yılı içerisinde tamamlamayı ve hattımızı hizmete açmayı hedefliyoruz. Demiryolu bağlantımız tamamlandığında hem Adana'dan hem de Mersin'den trene binen vatandaşlarımız Çukurova Havalimanı'na yaklaşık 23 dakikada hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek" ifadelerini kullandı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3500 METRELİK PİST

Ana pist uluslararası standartlarda 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile inşa edilirken pist bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacak. Yine altyapı projesi kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pist, 2 adet yüksek sürat taksi yolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi alanları da tamamlandı. Havalimanında birinci ve ikinci etapların toplam kapalı alanı 179 bin 180 metrekare, üçüncü etabın ise 35 bin metrekare olurken, toplam kapalı alan 214 bin 180 metrekare olarak gerçekleşti.