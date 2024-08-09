FETÖ’nün şike ve kumpas hakimi saklandığı gaybubet evinde yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da başarılı bir operasyonla 6 yıldır aranan Hakim Hikmet Şen'i kıskıvrak yakaladı. Yapılan çalışmalarda, FETÖ'cü eski hakim Hikmet Şen'in 2018 yılından bu yana merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde örgütün "Gaybubet" adı verdiği saklanma, yok olma anlamına gelen evlerde saklandığı belirlendi.

FETÖ'cü eski hakimi ekipler uzun bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hikmet Şen'in yakalanmamak için sürekli farklı farklı "Gaybubet" evlerinde saklandığını tespit eden İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için şafak vakti düğmeye bastı. Özel harekat polisleri eşliğinde girilen "Gaybubet" evinde Hikmet Şen kıskıvrak yakalanarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan FETÖ'cü eski hakim çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hikmet Şen'in şike ve kumpaslardan sorumlu olduğu ortaya çıkarken, Oda TV Kumpasının da Hakimi olduğu anlaşıldı.