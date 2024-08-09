Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin'ın resmi davetlisi olarak Birleşik Krallık'ta bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, askeri törenle karşılanmış ve törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir." ifadeleri kullanıldı.