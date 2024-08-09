İşte Ahmet Nesin’in para kaynağı! Karı-koca para karşılığı örgüt lehine yayın yapıyorlardı

EŞİ DE ÖRGÜT TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

Ahmet Nesin'in FETÖ ile finans bağı sadece kendisi ile sınırlı kalmadı. Yazar Hilal Nesin de geçmişte FETÖ'den para talep etti. Örgütün, FETÖ lehine çalışmalar yapması karşılığında Hilal Nesin'e para yardımında bulunduğu belirtildi. Örgütün desteğiyle kitap satışlarının artması da sağladı. Yapılan maddi yardımlar karşılığında ise FETÖ, Nesin ailesinden FETÖ lehine propaganda yapmaları istedi.

FAALİYETLERİNİ FETÖ MEDYA SORUMLUSU TAKİP ETTİ

Örgüt, özellikle 15 Temmuz başarısız darbe girişimi başta olmak üzere, FETÖ ile ilgili olumlu, Türk hükümeti ve Türkiye karşıtlığı üzerine konuşmalar ve paylaşımlar yapmalarını istedi. Nesin ailesi de, FETÖ'nün bu talebini geri çevirmedi. Ahmet ve Hilal Nesin çiftinin para karşılığı örgüt lehine yaptığı propaganda faaliyetlerini ise FETÖ'nün medya sorumlusu Kenan Kurtoğlu'nun takip ettiği belirtildi.