İşte Ahmet Nesin’in para kaynağı! Karı-koca para karşılığı örgüt lehine yayın yapıyorlardı

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinde Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yaparken tutuklanan Ahmet Nesin, 1 Temmuz 2016'da tahliye edilmesinin ardından hemen Almanya'ya gitti. Ahmet Nesin, Almanya'dan Artı Gerçek için yazılar kaleme almaya devam etti. Ayrıca, gazetecilik faaliyetlerine Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ile devam etti. Kendini sosyalist, Marksist ve inanç bakımından ateist olarak tanımlayan Nesin, dini değerleri kullanan FETÖ ile Almanya'da bağ kurdu. Bireysel yaptığı yayınlardan istediği ilgiyi göremeyen Nesin, FETÖ'cüler ile ortak yayınlara başladı.
TÜRKİYE KARŞITLIĞINDA BULUŞTULAR
FETÖ'cüler ile "Türkiye karşıtlığı" üzerinden ortak konuda buluşan Ahmet Nesin, yayınlarında örgüt üyelerini ağırlamaya ya da örgüte müzahir kişilerin kanallarına konuk olmaya başladı. FETÖ'cülerle örgütsel olarak görüşmeler gerçekleştiren Ahmet Nesin, örgüt tarafından maddi olarak da desteklendi. Para karşılığında FETÖ'nün yurtdışındaki programlarına katılan Nesin, bu programlarda konuşmacı olarak yer aldı.
EŞİ DE ÖRGÜT TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ
Ahmet Nesin'in FETÖ ile finans bağı sadece kendisi ile sınırlı kalmadı. Yazar Hilal Nesin de geçmişte FETÖ'den para talep etti. Örgütün, FETÖ lehine çalışmalar yapması karşılığında Hilal Nesin'e para yardımında bulunduğu belirtildi. Örgütün desteğiyle kitap satışlarının artması da sağladı. Yapılan maddi yardımlar karşılığında ise FETÖ, Nesin ailesinden FETÖ lehine propaganda yapmaları istedi.
FAALİYETLERİNİ FETÖ MEDYA SORUMLUSU TAKİP ETTİ
Örgüt, özellikle 15 Temmuz başarısız darbe girişimi başta olmak üzere, FETÖ ile ilgili olumlu, Türk hükümeti ve Türkiye karşıtlığı üzerine konuşmalar ve paylaşımlar yapmalarını istedi. Nesin ailesi de, FETÖ'nün bu talebini geri çevirmedi. Ahmet ve Hilal Nesin çiftinin para karşılığı örgüt lehine yaptığı propaganda faaliyetlerini ise FETÖ'nün medya sorumlusu Kenan Kurtoğlu'nun takip ettiği belirtildi.