İYİ Partili isimler gemileri yaktı: AK Parti’ye geçmeye hazırız! Aralarında yöneticiler de var...

İYİ Parti, seçim hezimetinin ardından 1 Nisan 2024 tarihinde seçimli genel kurula gitti. Kongrede İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener aday olmadı. Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın arasındaki yarışı Musavat Dervişoğlu kazandı. Dervişoğlu, partiyi toparlamak için yoğun çaba harcasa da istenilen sonucu elde edemedi. Sabah.com.tr'nin ulaştığı İYİ Partili isimler, AK Parti'ye geçmek istediklerini, AK Partili yöneticilerle görüşmeye açık olduklarını belirttiler. İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmeye hazır olan isimler arasında partinin yönetim organlarında görevli olan isimler de bulunuyor.
İYİ PARTİLİ İSİMLER GEMİLERİ YAKTI: AK PARTİ'YE GEÇMEYE HAZIRIZ
Son seçimin ardından büyük bir kaos yaşayan ve dağılmanın eşiğine gelen İYİ Parti'de sular durulmuyor. Partiden umudunu kesen isimler, siyaset üretmek için yeni arayışlar içindeler. Sabah.com.tr'ye konuşan İYİ Partili yönetici, birçok ismin AK Parti'ye geçmeye hazır olduğunu, haber beklediklerini, ortak bir zeminde görüşülebileceğini söyledi. Görüşmelerin durumuna göre katılacak kişi sayısının artabileceği de İYİ Partili yönetici tarafından vurgulandı.
"MHP'YE DÖNMEK OLMAZ, CHP'YE İLKESEL OLARAK GİTMEYİZ"
İYİ Partili isim, partinin tükendiğini, siyaset üretmenin artık zor olduğunu vurguladı. Daha önce MHP'den gelen birçok ismin İYİ Parti'de olduğunu vurgulayan İYİ Partili kaynak, "MHP ile karşılıklı olarak kırıldık. Oraya dönmek olmaz. CHP'ye zaten ilkesel olarak gitmeyiz. Ama AK Parti ile fikren yakınız ve orada siyaset üreterek ülkemize katkıda bulunabiliriz." dedi.
DEVA, GELECEK VE SAADET'TEN DE KATILANLAR OLACAK
AK Partili kaynaklardan edinilen kulis bilgilerine göre; 14 Ağustos Çarşamba günü yapılacak AK Parti'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarında Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nden partiye katılacak isimler olabileceği belirtiliyor. Katılımların peyderpey süreceği de edinilen bilgiler arasında. Bazı isimlerin kamuoyunda sürpriz etkisi yaratabileceği de kulislerde konuşuluyor.