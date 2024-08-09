İYİ Partili isimler gemileri yaktı: AK Parti’ye geçmeye hazırız! Aralarında yöneticiler de var...

"MHP'YE DÖNMEK OLMAZ, CHP'YE İLKESEL OLARAK GİTMEYİZ"

İYİ Partili isim, partinin tükendiğini, siyaset üretmenin artık zor olduğunu vurguladı. Daha önce MHP'den gelen birçok ismin İYİ Parti'de olduğunu vurgulayan İYİ Partili kaynak, "MHP ile karşılıklı olarak kırıldık. Oraya dönmek olmaz. CHP'ye zaten ilkesel olarak gitmeyiz. Ama AK Parti ile fikren yakınız ve orada siyaset üreterek ülkemize katkıda bulunabiliriz." dedi.