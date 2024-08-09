Şehide son veda

IRAK'ın kuzeyinde şehit düşen Astsubay Çavuş Habip Murat Alp (25), memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, şehidin kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan annesi Bahriye Kaygusuz, anjiyo operasyonunun ardından tedavi gördüğü hastaneden izin alarak sedyeyle getirildi.
Bahriye Kaygusuz, evladının tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Ömer Alp'in, 2021 yılında pandemi döneminde koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehidin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.
Öte yandan Şırnak'ta operasyon sırasında kalp krizi geçiren Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (24) şehit oldu.