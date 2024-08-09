Terör örgütü PKK’nın hedefi üniversiteler! Selahattin Demirtaş’ın kardeşinden alçak talimat

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE CEZA ALMANIN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR

PKK'nın gençlik yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, örgütün gençlik örgütlenmesi faaliyetlerinin 1987'de YXK adı altında oluşturulduğu, gençlik örgütlenmelerinde zaman içerisinde yapısal değişikliklere gidildiği kaydedildi. 2016'da oluşturulan Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) terör örgütünün gençlik örgütlenmesi YDG-H'ın (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) devamı niteliğinde olduğu, örgüt mensuplarının yakalanma ve adli/idari ceza almalarının önüne geçme amaçlı bu isim değişikliğine gittiği ifade edildi. İddianamede, ülke genelinde ve özellikle sözde özerklik/özyönetim ilan edilen yerlerde ve güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarı operasyonlar nedeniyle elaman sıkıntısı çeken örgütün isim değişikliği ile bu sıkıntılı süreci aşmayı hedeflediği belirtildi.

FAALİYETLER ÖRGÜTSEL EĞİTİM VE TALİMATLA YAPILDI

YDG-H adı altında, 2016'da ise (Devrimci Gençlik Hareketi) DGH olarak isim değişikliklerine giden yapılanmanın, yapılan tüm eylem ve faaliyetlerin terör örgütü güdümünde alınan örgütsel eğitim ve talimatlar doğrultusunda, hiyerarşik bir yapı içerisinde, gizliliğe dikkat edilerek yapıldığı kaydedildi. İddianamede, terör örgütünün gençlik yapılanması tarafından özellikle metropol illerde üniversitelerde faaliyet yürütenler tarafından gerçekleştirildiği, düzenlenen eylemlerde terör örgütünün, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve örgüt mensuplarının sahiplenildiği ve şiddet eylemlerine dönüştüğü gerçekleştirilen eylemlerin internet ortamında terör örgütüne müzahir basın yayın organlarında sahiplenildiği aktarıldı.

ÖĞRENCİLERİ KIRSALA GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPTILAR

Özellikle üniversitelerde faaliyet yürüten gençlik yapılanmasının örgüte müzahir öğrenciler ve gençler üzerine titizlikle yaklaşımlarda bulundukları, terör örgütünün ideolojisini aşılayarak öğrencilere ideolojik eğitimler verdikleri ve akabinde terör örgütünün kırsal alanına katılımlarını sağlanması adına etkin bir şekilde çalışma yaptıkları belirlendi.