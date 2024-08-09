Tümgeneral Mete Kuş Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) terfi, temdit ve emeklilik işlemlerinin kararlaştırıldığı Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında, Başkan Tayyip Erdoğan'ın hava koruma ekibinde yer alan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Pilot Tuğgeneral Mete Kuş da tümgeneralliğe terfi etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tümgeneralliğe terfi eden Pilot Mete Kuş, Konya 3'ücü Ana Jet Üs Komutanlığına atandı.



'BU BİZİM METE'

Başkan Erdoğan'ın seyahatleri sırasında 'Ana' uçağına kendi kullandığı ve ekibinde yer alan bir diğer F-16 ile korumalık yapan Mete Kuş, Dünya Pilotlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti. 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın Ankara'dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Kuş'a, Erdoğan uçaktan el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti.

METE KUŞ KİMDİR?

Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş 1971'de Manisa Turgutlu'da doğdu. 1989'da Kuleli Askeri lisesinden, 1993'de teğmen rütbesi ile Hava Harp Okulundan mezun oldu. Çiğli Uçuş Okulunu birincilikle bitirerek, F-5 ve F-16 Harbe Hazırlık eğitimlerinden sonra Balıkesir 192'inci Kaplan Filoya tayin oldu. Balıkesir'de 4 yıl Mavi Vatan'da Alarm Reaksiyon görevleri yaptıktan sonra Akıncı 141'inci Kurt Filo Komutanlığına Silah Taktikler Öğretmeni olarak atandı. 2006'da Silah Taktikler Filosunun Konya 3'üncü Ana Jet Üssüne taşınması ile ataması 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığına çıktı. Bu filoda Kırmızı Kuvvet Kol Komutanlığı görevini yapmasından sonra, Hava Kuvvetlerinin özel birliği olan 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığına Kurucu Filo Komutanı olarak görevlendirildi. Bu Filoda 3 sene görev yaptıktan sonra 3'üncü Ana jet Üs Değerlendirme ve Denetleme Başkanı olarak görev yaptı. 15 Temmuz Kalkışması öncesi ve sonrasında FETÖ ile mücadele etti. 15 Temmuz sonrası en zor dönemde 3'üncü Ana Jet üs Harekât Komutanı olarak atandı. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havada koruma ekibinin başında yer aldı. 2018'de Hava Kuvvetleri Eğitim Daire Başkanı olarak atandı. 2020'de Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Mete Kuş, Kuzeyin Bekçileri olan 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına Üs Komutanı olarak atandı. Üs Komutanlığı görevini 4 yıl yapan Tuğgeneral Mete Kuş, 2024 Yüksek Askerî Şûra kararları ile Tümgeneralliğe terfi ettirilmiş ve Cumhurbaşkanı imzası ile Türkiye'nin en büyük ve güçlü Ana Jet Üssü olan Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına Komutan olarak atandı.