Türk askerine kuantum zırhı

YUNAN BASINI ÇELİK KUBBE'Yİ MANŞETLERİNE TAŞIDI:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin (SSİK) en kritik gündem başlıklarından biri kuantum teknolojileri oldu. Komitede kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturmak için projeler geliştirilmesi kararlaştırıldı. SSİK toplantısının ardından yapılan açıklamada komite gündeminde yer alan en önemli başlıkların arasında "Kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturma projeleri"nin de olduğu duyuruldu. Karar sonrası Türk savunma sanayii şirketleri de harekete geçerken yerli ve milli silah geliştirme projeleri yapan Özyurt Silah Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, kuantumun atom altı parçacıkları ortaya çıkaran bir teknoloji dalı olduğunu ifade ederek, gelecek 10 yılda Türkiye'de kuantum teknolojilerinin yaklaşık 10 milyar dolarlık pazara ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi. Özyurt, şirket olarak kuantum teknolojileri ile ilgili özel bir birim kuracaklarını ve AR-GE bütçesi ayıracaklarını anlattı.Kuantum teknolojileri ile savunma sanayiinde mühimmatların isabet hassasiyetlerinin artırılması, düşmanı uzaktan tespit etme ve haberleşmesine girilmesi, düşmanın bilgi toplamasına engel olma, istihbarat kabiliyetinin artırılması ve yapay zekâ kullanan otonom ana ve yardımcı sistemlerin kullanılmasının mümkün olacağını belirten Özyurt, "Geleceğin orduları, kuantum ordusu olacak. Özellikle kuantum teknolojisiyle geliştirilecek insan-makine arayüzünü güçlendiren giyilebilir sensörler süper asker dönemini başlatacak. Güçlü kuantum bilgisayarlar tarafından gelişmiş yapay zekânın etkinleştirilmesi ile Türk ordusu gücüne güç katacak" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın mevcutta kuantum bilgisayarlar üzerine çalışmalar yürüttüğünü anlatan Özyurt, "Çok kısa bir zamanda kuantum bilgisayarlar ile operasyonel faaliyetler daha kolay hale gelecek. Örneğin paletli araçlar için elzem olan zemin yapısı ve beka için olmazsa olmaz EYP (el yapımı patlayıcı) ve mayın tehditlerinin bertaraf edilmesi bu gelişmiş uygulamalarla kolaylaşacak" diye konuştu. Yine kuantum algılama alanında geliştirilecek maddenin kütlesel değişimini ölçümleyen kuantum gravimetre cihazlar ile hassas yeraltı görüntüleme ve tespitinin yapılabileceğini anlatan Özyurt, "Gravimetreleri drone'lara konuşlandırarak Suriye bölgesinde yapılan operasyonlarda karşılaşılan hendek, tünel ve geçit gibi oluşumları derinlik ve genişlik yönünden tespit etmek mümkün olacak. Bu cihazlar Türk ordusuna büyük bir yetkinlik kazandıracak" bilgisini verdi.Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Ülkedeki bütün medya organlarında Çelik Kubbe sisteminin detayları anlatıldı. Yapay zekâ des- tekli olmasına vurgu yapıldı. "Türk semalarında kuş bile uçmayacak" yorumları yapıldı. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararları haberleştirdi. Türkiye'nin Korkut, Hisar ve Siper hava savunma sistemlerinin artık Çelik Kubbe'ye entegre şekilde çalıştıracağı yazıldı.Devlet Kanalı ERT ile Skai televizyonu da Çelik Kubbe'nin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesini ön plana çıkardı. Sistemin yapay zekâ destekli çalışacağına vurgu yaptı. Yunan haber sitesi in.gr da Çelik Kubbe'nin detaylı görüntülerini verdi. Türkiye'nin yakında uzay programına başlayacağını belirtti. DIŞ HABERLERSavunma Sanayii İcra Komitesi'yle karara bağlanan Millî Yetkinlik Hamlesi'yle savunma sanayii ekosisteminin yeni dönem gelişimini salt rekabetten ziyade ekosistemin insan yetkinlikleriyle birbirlerini tamamlaması amaçlanıyor. Yeni dönemde yetenek yönetimi çalışmalarını; savunma sanayii ekosisteminde stratejik plandan beslenen, teknoloji yol haritası ile yönlendirilen, yetenek yönetimini inşa eden, performans yönetimini kurgulayan, yetkinlik geliştiren ve değişimi yöneten bir sistem kurulması hedefleniyor. Milli Yetkinlik Hamlesi'nin hedefleri arasında savunma sanayii çalışan sayısının doğru yetkinliklerle 2028'de 158 bine çıkarılması var. Betül USTA/ANKARAMilliSavunma Bakanlığı ses getiren 'Çelik Kubbe' ile ilgili açıklamasında "Türkiye'nin hava ve füze savunmasını bir bütünlük halinde, çok katmanlı olacak şekilde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. ANKARA