32 milyon çocuk Roblox’ta istismarcıların hedefinde

Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olmasına rağmen çocuklara yönelik istismar alanına dönen Roblox hakkında daha önce çıkan haberler durumun vahametini gözler önüne seriyor. Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC veya ABD merkezli Bloomberg gibi haber kurumları, yaptıkları araştırmalarla çocukların Roblox üzerinden cinsel istismara maruz kaldığını ortaya koymuştu. BBC'de dün yayınlanan haberde de özellikle 15 yaş altındaki çocuklar arasında oldukça yaygın olan oyun platformu Roblox hakkındaki detaylara yer verildi.İşte BBC'deki haberde öne çıkan bazı detaylar:2024 verilerine göre Roblox'un 13 yaşından küçük günlük aktif kullanıcı sayısı 32 milyon.Roblox aynı zamanda oyun geliştirmek için de bir platform.Çocukların platformda yarattığı bazı oyunların çok popüler olması, şirketin çocuk işçi suçlamalarına maruz kalmasına yol açıyor.Bunlara ek olarak Roblox, çocuklar için en büyük sosyal medya platformlarından biri durumunda.Bloomberg verilerine göre platformda her saniye 50 bin mesaj atılıyor.Roblox'a yöneltilen en büyük eleştirilerden biri, bu mesajların düzenlenmesi ve gözden geçirilmesinde etkisiz kalması oluyor.Şirketin çocukların mesaj kutularına düşen içerikleri yeteri kadar kontrol edemediği eleştirileri yapılıyor.BBC'nin bu yıl yayınladığı bir haberde 8 yaşındaki bir çocuk Roblox'ta tanıştığı kişilerin kendisinden çıplak fotoğraflarını istediğini anlattı.Bloomberg Businessweek'in haberine göre ise 2018'den beri ABD'de en az 20 kişi, Roblox'ta tanıştığı kişileri taciz etmek ya da kaçırmak suçlamasıyla gözaltına alındı.