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Giriş Tarihi: 10.8.2024 14:33

Bakan Yardımcısı Karaoğlu: Deprem bölgelerinde uydu kentler kuruyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, depremin ardından 11 vilayette yapımı devam eden altyapı ve üst yapılarla uydu kentlerin kurulduğunu söyledi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Bakan Yardımcısı Karaoğlu: Deprem bölgelerinde uydu kentler kuruyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, ve AFAD Başkanı Okay Memiş Malatya'ya gelerek yapımı devam eden konut ve iş yerlerini yerinde incelemede bulundu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret eden Karaloğlu ve Memiş kurum müdürleri ve vali Yavuz'dan kent genelinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Belediye ziyareti sonrasında inşaat sahasında çalışmaları yerinde inceleyen heyet, deprem konutlarının yapıldığı bölgelerden biri olan İkizce bölgesinde incelemelerde bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş beraberindeki heyet ile birlikte daha önce konut teslimi yapılan ailelere hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, İkizce bölgesinin 11 vilayet arasında ciddi bir altyapının yapıldığı bölgede yeni bir uydu kentler kuruyoruz. DSİ içme suyu, İller Bankası kanalizasyon ve arıtma, Kara Yolları Genel Müdürlüğümüz ise yollar ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Bunları takip ediyor ve inceliyoruz." dedi.

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Bakan Yardımcısı Karaoğlu: Deprem bölgelerinde uydu kentler kuruyoruz
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