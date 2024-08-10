’Bali tatilinde scooter ile kaza geçiren gençler’ olayında gerçekler ortaya çıktı: Sosyal medyada yalan fırtınası estirdiler

'Bali tatilinde scooter ile kaza geçiren gençler' olayı sosyal medyada yaşanan tartışmalar ile birlikte adeta provokatif bir nitelik kazandı. Gerçek olmayan beyanlar dile getirilirken, yaşanan sürece ilişkin detaylar da tek tek ortaya çıktı.

O PAYLAŞIMINI SİLDİ!

Arkadaşı için sosyal medyada pekçok paylaşım yapan ve gerçekleri saptırmaya çalıştığı gözlenen Bilge Kaan Baş'ın daha önce attığı "Allah için bu ülkeden (Türkiye'den) alın beni" paylaşımını da sildiği görüldü.

İŞTE BALİ GERÇEKLERİ!

> Kaza geçiren genç için Türkiye'de devlet hastanelerinde ücret almadan yapılan tedavi için 100 bin dolar tedavi ücreti çıkartıldı.

> Gençler sağlık bakanlığı ile iletişime geçip, "ambulans uçak" talep ettiler.

> Sağlık bakanlığı Bali'deki hastane yetkilileri ile görüşüp, tarifeli uçakla dönebilir teşhisi olduğunu öğrendiler.

> 1 uçuş maliyeti 200.000 Dolar (6 milyon TL) gibi bir rakamı bulan ambulans uçakla gelmek yerine, THY'nin Business Class hizmet sağlayabileceği bildirildi.

> Hasta tarafından Tarifeli uçağın ücreti büyükelçilik vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan talep edildi.

> Uçak bileti ayarlandığı sırada Ekrem İmamoğlu bileti kendisinin aldığını duyurdu.

> Gazeteci Cüneyt Özdemir, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçak sağlamadığını servis edip olayın sosyal medyada büyümesine öncülük etti.

> Sağlık Bakanlığı, 1 kırık için 200.000 dolarlık uçağı göndermediği için hedefe konuldu.