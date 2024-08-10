Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti
Giriş Tarihi: 10.8.2024 21:34 Son Güncelleme: 10.8.2024 21:43

Başkan Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, İsmail Heniyye’nin oğullarını kabul etti

Başkan Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.

Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti.

Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA