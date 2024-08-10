CHP zulmü hastanelik etti

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi tarafından işlerine son verilen işçilerin CHP Genel Merkezi'ndeki eylemleri 27'nci gününe girerken, işçilerden Deniz Fırat olumsuz şartlara daha fazla dayanamayarak hastanelik oldu. Daha önce de işçilerden Dilan Çelik'in hastaneye kaldırıldığını belirten Fırat, "Biz CHP üyesiyiz. Bizi genel merkeze bile almıyorlar. Partinin 3 başkanı çıkıyor Paris'e gidiyor. Yüz binlerce euro harcıyor, eğleniyor ama kapılarının önündeki vicdansızlığa ve haksızlığa çözüm bile üretemiyor. Onların orada 2 günde harcadığı para bizim 1 yıllık maaşımızdan fazladır. Kimin vergisiyle nereye gidiyorsunuz? Bu şekilde mi iktidar olacaklar? Biz işimizi geri istiyoruz. İşimizi geri alana kadar da bir yere gitmiyoruz" dedi.İzmir'in Karşıyaka ilçesinde de CHP'li belediye işçi kıyımına imza attı. Belediye yönetimi Kent A.Ş.'de çalışan 100'e yakın işçiyi işten çıkardı. İşçilerin dün telefonlarına gelen bildirimle durumdan haberdar oldukları öğrenildi.