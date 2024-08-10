Eren’siz 7 yıl 7 bin yıl gibi...

Şehit Eren Bülbül'ün şehadetinin 7'incı yıl dönümünde Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında Eren'in annesi Ayşe, ablası Yeter Fındık ve kardeşi Zeynep Bülbül dualar okudu.

Oğlunun mezarı başında SABAH'A duygularını anlatan anne Ayşe Bülbül, "Acım hala ilk gün gibi taze. Eren 'siz geçen 7 yıl bana 7 bin yıl gibi geldi. Ne zaman mezarı başına gelsem yüreğim alev alev yanıyor, kalbim sızlıyor. Eren'siz dünya bana bomboş geliyor. Allah'ın takdiri bu, yapacak bir şey yok. Eren'im yokluklar içinde yaşadı. Gençliğinin baharındayken göç etti. Küçük yaşta iken kimselerin yapamadığı işleri tek başına yapardı. Fındık toplar, çuval taşır, her işe koşardı. Yardımsever kişiliğiyle herkesin gönlünde yer etmişti. Çalıştığı zamanlarda ise kazandığı parayla illa ki bir şey alıp getirirdi. Bazen ise bahçelerden topladığı çiçekleri getirir, arkasına saklar bana sürpriz yapardı.

Bazen de çiçekleri evimizin kapısının önüne bırakıp, zili çalar saklanırdı. Kapıyı açtığımda önümde gülleri görür, Eren'im geldi diye gözyaşlarımı tutamazdım. Çok izledim seni Eren'im. Ömrümü mezarına gelip, ,seninle dertleşip, resimlerine bakıp, elbiselerini koklayarak geçiriyor. Eren'imin yaşadığı hayatta en çok istediği askerliğini komando olarak yapmak, o hainlere karşı mücadele vermekti. Eren'im vatan için şehit düştü. Devletimiz onun kanını yerde bırakmadı. Onu şehit edenleri, hainleri kısa sürede yok etti. Devletimiz, milletimiz el ele vererek mezarını yeniledi. Allah devletimizden, milletimizden Eren'imi unutmayanlardan razı olsun" dedi.

KIRIK TELEFONU YANINDAN AYIRMIYOR

Ayşe Bülbül, elinde oğlunun hatırası telefon kaldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eren bu telefonu yevmiye yaparak aldı. Bir tuşlu telefon. 'Annem biraz dişinizi sıkın, yaptığım yevmiyelerle bir telefon alacağım' dedi. Anne yüreği, 'Sen telefona para verdiğin zaman çocuklar ne yiyecek ama ölmeyiz' dedim. Bu telefonu aldı. Ablasının telefonundan da hesap açtı. Orada da 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımını yaptı." Bülbül, Eren'in yevmiye ile aldığı telefonu elinden ayırmadığını anlatarak, "Tuşları çalışmıyor ama hatıra, ölünceye kadar çalışmasa bile o telefonu kullanacağım. Onun hatırasıyla günlerimi geçiriyorum. Akşamdan yatarken onu, Eren'le yatar gibi yanıma koyuyorum." diye konuştu. Ablası Yeter Fındık ise "Eren'imin bugün şehadete ermesinin 7.yıldönümü. Acımız hiç dinmedi. Hala küçükken bana koşarak geldiği anlar gözümün önüne geliyor. 'Askere gideceğim, komando olacağım, hainlerle mücadele edeceğim' sözleri kulağımda çınlıyor. O hainler kardeşimi şehit etti. Devletimiz bizi unutmadı, sahip çıktı. Eren'imin kanını yerde bırakmadı. Babam ile Eren'im mezarda, ahirette beraberler .Elbet bir gün orada onlarla kavuşacağız" dedi. Kardeşi Zeynep Bülbül ise, "Eren abimi, yiğidimi çok özledim. Onsuz koskoca 7 yıl geçti. Şehit olmadan önceki kocaman yüreğiyle paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyo ki İyi ki varsın Eren' sözü her şeyi anlatmıştı. Sanki içine doğmuştu. Seni çok ama çok seviyorum abi. Mekanın cennet olsun inşallah" dedi.