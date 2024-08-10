Halk TV, Berat Albayrak’a iftiralara ilişkin tekzip yayınladı

Halk TV'de, bir programda eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan iftiralar nedeniyle tekzip yayınlandı. 30 Haziran'daki programın ardından Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın başvurusunu haklı bulan 3. Sulh Ceza Hakimliği, tekzip metninin iftira atılan programın gün ve saatinde yayınlamasına karar verdi. Halk TV'de yayınlanan tekzip metninde şunlar kaydedildi: "'Sansürsüz' isimli programda Sayın Berat Albayrak'ın şahsını ve ailesini hedef alan, basın ve yayın etiğinden uzak ahlak dışı ve asılsız beyanlarda bulunulmuştur. Halk TV daha önce de Sayın Berat Albayrak'ın kişilik haklarına yönelik saldırılar tekzibe ve davalara konu edilmiş olup, esasen Halk TV'nin basın ve yayıncılığın temel prensiplerinden olan 'gerçek' haber yapma kriterine uyacağına dair herhangi bir inancımız olmasa da izleyicilerinin bilgilendirilmesi için açıklamada bulunma zorunluluğu doğmuştur.Müvekkilimiz Sayın Berat Albayrak, kurucusu olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Okullarının mezuniyet töreninde : 'Bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı, hakikate karşı kör, sağır, uykuda olduğu bir iklimde Malcolm X'in çok güzel bir sözü vardır, 'Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli' ifadelerini kullanarak, mezun öğrencileri cesaretlendirici bir konuşma gerçekleştirmiştir. Sayın Berat Albayrak'ın konuşması ekrana verilmiş ve program konuğu Yavuz Değirmenci isimli müfteri, müvekkilimizin açıklamalarını bağlamından kopartarak asılsız ithamlarda bulunmuştur. Program konuğu '128 milyar dolar' iftirasını yeniden ortaya atmış, müvekkilimizin iş hayatına, siyasi kariyerine, kurucusu olduğu vakfa, evladına ve aile birliğine kadar saldırma cüretini göstermiştir. Yakın siyasi tarihin en organize saldırısı ve karalama kampanyası olan, CHP'nin tek bir merkezden yönettiği, bilinçli şekilde iştirak edilen '128 milyar dolar iftirası' nedeniyle açılan davada CHP tazminat ödemeye mahkum edilmiş ve tahsil edilen bedelin tamamı Sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanmıştır."