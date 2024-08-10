Hiçbir şey milletimizin huzurundan mühim değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programında konuştu. Futbol akademisinin 65 bin metrekarelik bir tesis alanında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:3 adet mini futbol sahası, 3 futbol sahası, 50 futbolcunun konaklayabileceği yatakhanesi, 250'şer kişilik yemekhane ve kafeteryası, 800 araç kapasiteli otoparkı vesaire... Diğer donatılarıyla toplam 330 bin metrekare büyüklüğünde gerçekten muhteşem bir eser olmuş.Futbol, rekabetin yanı sıra işbirliğinin, dayanışmanın ve takım ruhunun da sembolü olan bir spor. Hangi sebeple olursa olsun, futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Elbette herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine âşık olduğu bir kulübü, tekniğine, karakterine, oyununa hayranlık duyduğu bir futbolcusu mutlaka vardır. Ama hiçbir şey, ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir. Ülkemize ve Türk futboluna kaybettiren bir anlayışla hareket etmenin hiçbir bahanesi olamaz.Sporun birleştiren, kaynaştıran ve 85 milyonun birliğini perçinleyen rolüne özellikle bugünlerde çok fazla ihtiyaç duyuluyor. Tüm kulüplerimizden, içinde bulunduğumuz sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz. Aynı şekilde milyonların ilgiyle, beğeniyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz.Futbol camiası, son 22 yılda Türk sporuna sağladığımız güçlü desteğin en yakın şahididir. Şimdiye kadar, bundan tam 10 sene önce hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın aralarında olduğu 38 yeni stadyumun inşasını tamamladık. Şu an 4 stadyumun yapımı, 3 stadyumun ise proje ve ihale çalışmaları devam ediyor.Kendi gençlerimize güvenmeli, inanmalı ve onların geleceğine yatırım yapmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Kendi insan kaynağımızı değerlendirmezsek, spor kulüpleri olarak da ülke olarak da hak ettiğimiz yerlere gelemeyiz. Bakınız Arda Güler'in genç yaşta elde ettiği başarı tüm kulüplerimiz için hem güzel bir örnek oldu hem de altyapı yatırımlarının önemini gösterdi. Bu örneğe yenilerini eklemek için hep beraber çalışmalıyız.Akademiye, uzun yıllar İstanbul Başakşehir'de ter döken, top koşturan, takımımızın elde ettiği başarılarda çok büyük payı olan Mahmut Tekdemir'in adının verilmesini de bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum.Programda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve RAMS Başakşehir futbolcusu Mahmut Tekdemir de birer konuşma yaptı. Erdoğan'a, Göksel Gümüşdağ tarafından RAMS Başakşehir formasıyla resmedilen, geri dönüşüm malzemelerinin de kullanıldığı fotoğrafı hediye edildi.