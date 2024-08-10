İşte Instagram ile yapılan anlaşmanın tüm detayları: İçerik kaldırma, terörle mücadele...

"Terörle ilişkili hesapların kaldırılması için gereken hassasiyet gösterilecek"

Uraloğlu, Türkiye'nin çok hassas olduğu terörle mücadele noktasında yapılacaklara ilişkin de şunları kaydetti:

"PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içeriklerin Meta platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Bununla birlikte terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele noktasında etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik ve kamu düzeni de bu vesileyle korunmuş olacaktır. Bu düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal uyum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik de önemli kazanımlar, önemli mesafeler katedilmiştir ve yakın zamanda da Meta platform yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılımlı ve üst düzey bir ziyaretinin olacağını da bu vesileyle bildirmek isterim. Meta platformuna bildirilen katalog suçlar ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulamaya devam edilecektir."