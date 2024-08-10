İzmir Metrosundaki merdiven kazası genel müdürü yaktı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Metro A.Ş'de taşlar yerinden oynadı. Geçtiğimiz günlerde Üçyol Metro İstasyonunda 11 kişinin yaralanmasına neden olan yürüyen merdiven kazası sonrası metro istasyonlarındaki tüm yürüyen merdivenler bakıma alındı. Üçyol metro istasyonundaki arızalanan yürüyen merdivende yapılan incelemelerde bakım hatalarına rastlandı. Yaşanan şok gelişme sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan hamle geldi. Tugay uzun yıllar kurumda genel müdür yardımcısı olarak çalıştıktan sonra Genel Müdür Sönmez Alev'in emekli olup şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevine getirilmesi ile boşalan koltuğa atanan Ertan Sayılkan'ı İzmir Metro A.Ş Genel Müdürlüğü görevinden aldı.

ONKARDEŞLER DE GİTTİ

Tugay'ın yönetim kademesine ilişkin başlattığı operasyon bununla da sınırlı kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Tunç Soyer tarafından İZTARIM Genel Müdürlüğü görevine getirilen daha sonra İZFAŞ'a genel müdür yardımcısı olarak görevlendirilen Murat Onkardeşler de Başkan Tugay'ın talimatı ile görevinden alındı. Onkardeşler'in Soyer'in yakın çalışma ekibinde yer aldığı ve Soyer döneminde Silivri Belediyesinden Büyükşehir'e transfer olduğu öğrenildi.

YENİ DALGA MI GELİYOR?

Kulislerde konuşulanlara göre 15 Ağustos'a kadar belediyenin yönetim kademesinde başka değişikliklerinde olacağı, fakat bu değişikliklerin memurlarla imzalanması planlanan toplu iş sözleşmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenebileceği konuşuluyor.