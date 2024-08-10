SON DAKİKA! Terör koridoruna izin yok: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!" dedi.

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!" açıklamasında bulundu.