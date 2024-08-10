Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Terör koridoruna izin yok: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 10.8.2024 13:52 Son Güncelleme: 10.8.2024 14:04

SON DAKİKA! Terör koridoruna izin yok: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA! Terör koridoruna izin yok: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!" dedi.

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA! Terör koridoruna izin yok: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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