Anafartalar kahramanları anıldı

Çanakkale'de, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan programda, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Toraman, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Muharebeleri'nin büyük cesaret, fedakârlık, örneği olduğunu söyledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin, Çanakkale'deki destansı mücadeleyle, tarihin unutulmaz zaferlerinden biri olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi, ecdadımızın Çanakkale'de verdiği destansı mücadeleyle, tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olmuştur" dedi.