Başkan Erdoğan’dan D. Mehmet Doğan’a taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan için taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı, ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden biri olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum.