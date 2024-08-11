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Giriş Tarihi: 11.8.2024 16:16 Son Güncelleme: 11.8.2024 16:17

Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in şehadet yıl dönümünde yayınladığı mesajda "Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Eren Bülbül mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in şehadet yıl dönümünde yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Eren'imizin, Ferhat Astsubay'ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

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Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül mesajı
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