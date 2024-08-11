Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı... İlk yolcularını ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle dün açılışı gerçekleştirilen Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk uçak bugün saat 12.00'de indi. İstanbul'dan 10.15'te kalkan TK2462 sefer sayılı THY uçağı, saat 12.00'de iniş yaptı. İkinci uçak ise Saat 10.40'ta İzmir'den kalkan PC3011 sefer sayılı uçak oldu. Pegasus, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşu üzerinde Atatürk silüeti bulunan özel bir uçak olan 100. Yıl uçağıyla gerçekleştirdi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan ilk kalkış yapan uçak ise İstanbul'a uçuş gerçekleştirdi. Saat 12.45'tan havalimanından havalanan TK2463 sefer sayılı THY uçağının yolcularına çikolata ve bugüne özel hazırlanmış hatıra biniş kartları hediye edildi.

Bir Günde 52 Uçuş

Çukurova Uluslararası Havalimanı ilk gününde yoğun bir gün geçirdi. İlk gün 34'ü iç hat,18'i dış hat olmak üzere toplam 52 uçuş gerçekleştirildi. İlk kez Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı kullanan yolcular, havalimanını çok beğendiklerini ve bölgenin modern bir havalimanına büyük ihtiyacı olduğunu söylediler.

Bir Hafta Ücretsiz Otopark

Çukurova Uluslararası Havalimanı otoparkı, açılışa özel olarak 11-18 Ağustos tarihleri arasında bir hafta süreyle yolculara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Türkiye'nin Ortadoğu'ya Açılan Kapısı

Çukurova Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin ve Dünyanın odaklandığı Çukurova Uluslararası Havalimanı Mersin'in Tarsus ilçesinde 110 bin metrekaresi terminal binası olmak üzere toplam 8 milyon metrekare alana kuruldu. KZV Havalimanları'nın en son teknolojiyi kullanarak "Yap-İşlet-Devret" modeliyle inşa ettiği havalimanı, faaliyete girdiğinde doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam olanağı sağlamasının yanısıra Çukurova'nın ekonomi, turizm ve ticaret açısından kalkınmasına büyük katkı sunacak. 3500 metre uzunluğundaki bir ana pist ve bir yardımcı pist ile en büyük yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına olanak sağlayacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda, Apron 1'e 48 adet, 120 metre uzunluğunda Apron2'ye de 21 uçak sığabilecek.

9 Milyon Yolcu Kapasiteli

Toplam 9 milyon yolcu kapasitesine sahip olan, başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek ve Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacak.