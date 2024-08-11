DEM Parti önünde eylem: Anneler 3 Eylül’de Ankara’da

Terör örgütü ve destekçileri tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan Türkiye'nin farklı kentlerinden Diyarbakır'a gelip oturma eylemi yapan annelerin, evlat mücadelesi devam ediyor. Eski HDP il binası önünde 376 ailenin sürdüğü ve 1804 gündür devam eden oturma eylemi 3 Eylül günü 6'ıcı yılına giriyor.

Her yıl Diyarbakır'da değişik kentlerden gelen annelerinde desteğiyle yapılan oturma eyleminin yıl dönümü bu yıl Ankara'da yapılmasına karar alındı. Şuana kadar 52 kişinin kuzey Irak ve kuzey Suriye'deki kamplardan kaçar güvenlik güçlerine teslim olmasını sağlayan Diyarbakır anneleri, DEM Parti Genel Merkezi önünde toplanarak seslerini duyurmayı amaçlıyor.

Evladını başlattığı eylem sayesinde PKK'nın elinden kurtaran annelerden Ayşegül Biçer, SABAH'a yaptığı açıklamada, annelerin evlat mücadelesinin 6'ıncı yılını doldurduğu 3 Eylül'de DEM Parti Genel Merkezi önünde büyük bir eylem yapacaklarını söyledi.

"VATANSEVER HALKIMIZI EYLEMİMİZE BEKLİYORUZ"

Yüreği evlat acısıyla yanan tüm anneleri Ankara DEM Parti önündeki eyleme davete ettiğini kaydeden anne Ayşegül Biçer, "Diyarbakır anneleri olarak bu yıl farklı bir karar aldık. Her yıl yıl dönümlerimizi Diyarbakır'da yapıyorduk. Ama bu yıl çocuklarımızı bizden alan DEM Parti'nin merkezinde 6'ıncı yıl nedeniyle eylem yapama kararı aldık. Bu haklı direnişimize destek veren tüm vatansever halkımızı ve anneleri eylemimize bekliyoruz. Herkesi Diyarbakır annelerinin sesine ses, nefeslerine nefes olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"EVLATLARIMIZI ALANLARA KARŞI ANKARA'DA OLACACAĞIZ"

Yaklaşık 9 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu için evlat mücadelesini sürdüren baba Süleyman Aydın ise, "Evlatlarımızı bizden alanlara karşı onların genel merkezinde bu mücadelenin 6'ıncı yılını doldurması amacıyla büyük bir eylem yapacağız. Yüreği Diyarbakır anneleri ve babalarıyla atan tüm halkımızı destek için Ankara DEM Parti önüne bekliyoruz" dedi.