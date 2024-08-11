Eren Bülbül şehadetinin 7.yılında mezarı başında anıldı

11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'üm 7. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Anma programına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Müftü Yardımcısı Haydar Bektaşoğlu ,Eren'in ailesi ve yakınları katıldı. İl Müftü vekili Haydar Bektaşoğlu tarafından Kur'anı Kerim Tilaveti okundu, dualar edildi.

Şehit Eren Bülbül'ün mezarı başında duygularını SABAHA anlatan anne Ayşe Bülbül, "Eren'imin ölümünden koskoca 7 yıl geçti. Yüreğim ilk gün gibi yanıyor. Eren'imi ve tüm şehitlerimizi unutmayan herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

Duaların ardından Eren'in mezarı başında duygularını ifade eden Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Eren Bülbül evladımızı şahadetinin 7. yıl dönümünde buradayız. Hepimizin başı sağolsun. Biz biz bir ölürüz, bin diriliriz. Şehitler peygamberlerden sonra cennete gireceklerdir. Terörün acımasız vicdansız hukuksuz yönünü görüyoruz. 15 yaşındaki çocuğa silah sıkacak kadar gözü dönmüş caniler Ferhat komutanımızın üstüne kapanarak koruduğu anda 10'larca mermi sıktılar. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik komutanımızı burada rahmet ve minnetle anıyoruz Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.