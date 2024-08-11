Fransa geri adım attı MEB’in dediği oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Charles de Gaulle ve Pierre Loti Fransız okulları arasında yaşanan sorunların adeta krize dönüştüğü, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin, Türkiye'den nota aldıklarını açıklamasıyla ortaya çıkmıştı. Büyükelçilik, MEB'in kendilerine sunduğu anlaşma imzalanmazsa 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren bu okullara Türk vatandaşı öğrenci kabul edilmeyeceğini duyurmuştu. Yapılan müzakereler sonuca vardı. Fransa yelkenleri indirdi. Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin "Türkçe" öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim işbirliği anlaşması çalışmalarına başlanmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren ve "Türk öğrenci" kabul eden Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının durumlarına ilişkin ilgililerle yapılan uzun müzakerelerde uzlaşılan noktalar aşağıda belirtilmiştir:1- Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin "Türkçe" öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim işbirliği anlaşması çalışmalarına başlanması ve en kısa sürede tamamlanması yönünde müzakerelerin devam etmesi karara bağlanmıştır.2- Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar adı geçen okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacaktır.3- 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla okullarda mevcut Türk öğrencilerin listesi ile AEFE tarafından marka verilen okulların bilgileri, önümüzdeki ders yılı başlamadan önce bakanlığımıza teslim edilecektir.4- Ayrıca bu okullar, yasal bir statüye kavuşturuluncaya kadar ilgili sınıf düzeylerinde "Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya" dersleri, bakanlığımızca görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenlerce okutulabilecektir.