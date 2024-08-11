Gazze’ye destek veren Instagram hesapları aylardır kısıtlı: Filistin’e destek verdi, 8 aydır hesabı kısıtlı

Türkiye, katalog suçlarla ilgili olarak Instagram'ın Türk hukukunu hiçe saymasına tepki olarak 2 Ağustos'tan itibaren Instagram'ı kapattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram'ın sahibi META şirketi ile yapılan müzakere sonucu önceki gün bir anlaşmaya varıldı. Ancak bu anlaşma öncesinde sosyal medya kullanıcılarının bazıları ise katil İsrail'in Gazze'deki soykırıma başladığı 7 Ekim 2024'ten bu yana soykırıma karşı çıkmak için çeşitli paylaşımları da engelleniyordu.

HANİYE PAYLAŞIMLARI YİNE KALDIRILDI

Hatta erişim engeli öncesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'daki suikastta öldürülmesine yönelik taziye mesajlarını da Instagram kaldırmıştı. Instagram engelinin Türkiye tarafından kaldırılması sonrasında binlerce Instagram kullanıcısı Haniye'yi anan paylaşımlar yaptı. Fakat bazı paylaşımlar Instagram tarafından kaldırılmazken bazıları yine kaldırılmaya başlandı.

FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ, 8 AYDIR HESABI KISITLI

İsrail'in soykırımına Instagram'dan tepki gösterdiği için aylardır hesabının kısıtlama altında olduğunu duyuran hesaplar da oldu. Onlardan biri ise Youtube'da yüz binlerce takipçisi bulunan ve çektiği oyun videolarında Sertaç Abi ismiyle tanınan Sertaç Güngör. Güngör sosyal medya platformu X'den yaptığı açıklamada "8 aydır Filistin'e desteğim sebebiyle Instagram'da kısıtlıyım. Bakalım ne olacak?" şeklinde yazdı. Birçok Instagram kullanıcısı da aynı şekilde hesaplarına Gazze'ye destek verdikleri için kısıtlama getirildiğini ifade ediyor. Avukat Esra Ahmetoğlu da Güngör'de destek olarak "Yalnız değilsiniz. Benim hesabım gizli olmasına rağmen bana da kısıtlama getirmişlerdi..." şeklinde yazdı. Farklı sosyal medya platformlarında Instagram'ın bu tutumuna tepki gösterilmeye devam ediliyor.