Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na gözdağı! Dikkat çeken adaylık mesajı: Ben değil parti karar verecek

"6'LI MASA VERİLEN SÖZLERİ TUTMADI"

Seçim döneminde oluşturulan 6'lı masaya ilişkin de değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, verilen sözlerin tutulmadığını dile getirdi. Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Özel bir suçlama getirmek istemiyorum. Ama 6 lider beraber yola çıktıysa ve oy birliği ile karar alacağız diye konuştuysak, liderlerin sözlerini tutması gerekiyordu. Ama bu olmadı. Anketler kazanacağımızı söylüyordu. Ama süreç benim de düşünmediğim şekilde ciddi bir sürece uğradı." dedi.