Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı öldürüldü: MSB Eren Bülbül mesajı ile paylaştı!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etksizi hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehadetinin 7'nci yıl dönümünde Eren Bülbül de unutulmadı. MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah…