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Giriş Tarihi: 11.8.2024

Paris’te parti yaparak SGK borçları ödenmiyor

ABBAS ÇAKAR
Paris’te parti yaparak SGK borçları ödenmiyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Kocaeli 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

ONLAR PARİS'TE, BİZ İSTANBUL'DAYIZ
Milletin yaralarının sarılması için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Kurum, "Onlar Roma'da günlerini gün ediyor. Biz İstanbul'da, Kocaeli'nde hem merkezinde hem de ilçelerinde deprem dönüşümü yaparken, onlar Paris'in balo salonlarında maalesef keyif çatıyor" dedi. Kurum, İmamoğlu'nun CHP'li belediyelerin ödenmeyen SGK borçları nedeniyle hükümeti eleştirmesine işaret ederek, "Paris ve Roma'da parti yaparken, SGK borçları ödenmiyor" ifadelerine yer verdi.
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Paris’te parti yaparak SGK borçları ödenmiyor
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