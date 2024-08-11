SON DAKİKA HABERİ: Instagram 21.30'da erişime açıldı! Bakan Uraloğlu "Taleplerimiz kabul edildi" diyerek duyurdu

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım." dedi.
MERAKLA BEKLENEN INSTAGRAM HABERİ GELDİ
Bu paylaşımın ardından Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada 21.30'da Instagram'a erişim engelinin kaldırılacağını bildirdi.
August 10, 2024
TERÖR HESAPLARI KALDIRILACAK!
Açıklamada şu detaylar paylaşıldı: Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile Meta Platforms Şirketinin global düzeydeki temsilcileri arasında gerçekleştirilen toplantıların sonucunda aşağıdaki açıklamanın yapılması hasıl olmuştur:
Toplantılarda, META Platforms yetkilileri tarafından kabul edilen ve düzenlemeye tabi olacak hususlar şu şekildedir:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ HAKKI KORUNACAK
Yasal Uyum ve içerik Kaldırma: Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında; katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda,Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale yapılacaktır.
Kullanıcı Hakları ve Hesap Güvencesi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar, herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar, tekrar erişime açılacaktır. Hesap sahiplerinin hakları gözetilerek, adil bir uygulama süreci yürütülecektir.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE AİT HESAPLARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Terörle Mücadele ve içerik Denetimi: PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikler, META Platforms tarafından kaldırılması için gerekli özen gösterilecektir. Bununla birlikte, terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda etkin bir yaklaşım benimsenerek, güvenlik ve kamu düzeni korunacaktır.
INSTAGRAM SAAT 21.30'DA AÇILDI
Bu düzenlemeler çerçevesinde; Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal yum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik önemli kazanımlar elde edilmiştir. Meta Platforms'a bildirilen katalog suçlar ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulanmaya devam edilecektir. Bu bağlamda süreçte is birliği yapan Meta Platforms yetkilileri ve paydaşlara teşekkür ediyor, Instagram'ın bugün saat 21.30 (TS) sularında yeniden erişime açılacağını bildirmek istiyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Instagram'a erişim engeli kaldırılmıştır. pic.twitter.com/gPFRX1Yl1A— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 10, 2024
İşte bu açıklama sonrası saat 21.30 itibarıyla İnstagram'a erişim engeli kaldırıldı.