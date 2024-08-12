AK Parti’den vekillere iki önemli çağrı: 15 Ağustos’ta tüm vekiller BMM Genel Kurulu’nda hazır bulunmalı

AK Parti, 14-15 Ağustos tarihleri için Milletvekillerine çağrıda bulundu. Partinin 23'ncü yıldönümü kutlamaları için 14 Ağustos'ta Edirne'den Kars'a 81 ilde kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Parti yönetimi de milletvekillerinin kendi seçim ilindeki il başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katılmalarını belirtti. 15 Ağustos'ta ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel kurulunda gerçekleştireceği hitabı için AK Parti Milletvekillerinin eksiksiz şekilde genel kurulda olmaları istendi.

15 AĞUSTOS'TA AK PARTİ TAM KADRO TBMM'DE

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine TBMM Genel kurulunda hitap edecek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas daha önce 2 kez Meclis genel kuruluna hitap etmişti. Son olarak Filistin Cumhurbaşkanı sıfatıyla genel kurulda hitap eden Abbas bu sefer Filistin devlet başkanı sıfatıyla hitabını gerçekleştirecek. Abbas'ın 15 Ağustos'ta TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan Filistin davasını anlatacağı konuşma için olağanüstü toplanacak Meclis genel kurulu için de vekillere çağrıda bulunuldu. Vekillere gönderilen çağrı mesajında, "15 Ağustos 2024 Perşembe Günü Filistin Devlet Başkanı Sn. Mahmud Abbas'ın katılacağı TBMM Genel Kurulu yoklama ile açılacağından, 15 Ağustos 2024 Perşembe Günü Saat 15:00'te istisnasız tüm milletvekillerimizin mazeretsiz olarak TBMM Genel Kurulunda hazır bulunmaları beklenmektedir" denildi.

VEKİLLER İLLERİNDEKİ KUTLAMALARA KATILACAK

AK Parti'nin 23'ncü kuruluş yıl dönümü ana etkinliği Ankara'da partinin yeni konferans salonunda gerçekleştirilecek. Yıldönümü ilklere sahne olacak. Her il kendine özel bir program düzenleyecek. Böylece AK Parti'nin yeni yaşı, 81 ilin tamamında kutlanmış olacak. 'Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yurdun dört bir yanında görkemli ve sade etkinliklerle kutlanacak. Şatafattan uzak durulacak etkinlikler için parti yönetimi başkentteki merkez kutlama törenine, parti kurucuları, bakanlar, ve parti yönetiminin katılacak. Milletvekilleri ve il başkanları kendi illerindeki kutlamalarda hazır bulunacak. Konuyla ilgili milletvekillerine gönderilen yazıda, "Partimizin 23. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle 14 Ağustos Çarşamba günü Genel Merkezimizde ve İl Başkanlıklarımızda kutlama etkinlikleri yapılacaktır. Milletvekillerimizin Kendi İl Başkanlıklarınca yapılacak kutlamalara katılmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.