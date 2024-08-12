Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Bakan Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilir
Giriş Tarihi: 12.8.2024 10:29 Son Güncelleme: 12.8.2024 10:58

Son dakika! Bakan Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilir

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile mutabık kalınacak bir yerde ülkeler arası heyet toplantısı yapılabileceğini ifade etti. Bakan Güler, "Türkiye Suriye’den çekilme konusunda koordinasyonu ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir." dedi.

Son dakika! Bakan Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilir

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile mutabık kalınacak bir yerde bakanları içeren heyetlerle toplantı yapılabileceğini belirtti.

ABD'den F-16 jetleri ve modernizasyon kitlerinin alımlarının planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Bakan Güler, İngiltere, Almanya ve İspanya'dan Eurofighter Typhoon jetleri almak istediklerini ancak henüz somut bir gelişmeşini olmadığını ifade etti.

"SURİYE İLE HEYET TOPLANTISI OLABİLİR"

"Suriye ile daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir.

Türkiye Suriye'den çekilme konusunda koordinasyonu ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI PROGRAMI

ABD'den F-16 jetleri ve modernizasyon kitlerinin alımları planlandığı şekilde devam ediyor. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmek isteyip istemediği konusunda Ankara ve Washington'un yaklaşımları değişmedi, ancak görüşmeler sürüyor.

EUROFIGHTER TYHPOON JETLERİ ALIMI

İngiltere, Almanya ve İspanya'dan Eurofighter Typhoon jetleri almak istiyoruz ancak henüz somut bir gelişme yok."

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Son dakika! Bakan Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilir
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