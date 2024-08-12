Son dakika! Bakan Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilir

F-35 SAVAŞ UÇAĞI PROGRAMI

ABD'den F-16 jetleri ve modernizasyon kitlerinin alımları planlandığı şekilde devam ediyor. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmek isteyip istemediği konusunda Ankara ve Washington'un yaklaşımları değişmedi, ancak görüşmeler sürüyor.

EUROFIGHTER TYHPOON JETLERİ ALIMI

İngiltere, Almanya ve İspanya'dan Eurofighter Typhoon jetleri almak istiyoruz ancak henüz somut bir gelişme yok."