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Giriş Tarihi: 12.8.2024 17:35

Bakan Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 8 vatandaşın yaralandığı patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya’dan Silopi’deki patlamaya ilişkin açıklama

Sosyal medya X hesabı üzerinden açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamanın bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı belirtti.

Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti;

"Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir.

Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır. Meydana gelen patlamada (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (2)'si ağır olmak üzere (8) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

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Bakan Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin açıklama
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